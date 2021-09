Leiton Jiménez buscará un buen reestreno con el DIM en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín sigue trabajando de cara al partido del próximo viernes, contra Once Caldas, por la décima fecha de la Liga II-2021. Una de las novedades que podría tener el equipo en su nómina titular es la aparición de Leiton Jiménez como uno de los centrales. El jugador con experiencia en el fútbol internacional, especialmente en México, llegó este semestre al poderoso y con la suspensión de Andrés Cadavid y la lesión de Juan José Aguilar, todos los caminos conducen a que será inicialista. En conferencia de prensa, Jiménez habló sobre ese regreso al rojo antioqueño.



“Es grato volver a estar en el Medellín, tener la posibilidad de ser titular en el Atanasio, rodeado con la gente que tanto me ha apoyado y me ha querido, en un partido que es muy importante contra Once Caldas, donde tenemos que sumar los tres puntos para seguir cerca del grupo de los ocho. Estoy trabajando con los compañeros, hay dos jugadores del equipo que no van a poder estar por lesiones y sanciones, si tengo esa opción de jugar, espero hacerlo de la mejor manera”, detalló Leiton.



Además, “en mi carrera he jugado más por izquierda, pero soy diestro naturalmente y también puedo jugar en ese perfil. Estoy para aportar y en la posición que me requiera el entrenador, busco hacerlo de la mejor manera”.



Sobre la salida del técnico Hernán Darío Gómez, Jiménez indicó que “nunca es grato que se vaya un cuerpo técnico y más con un hombre como ‘Bolillo’. Ahora nos queda trabajar fuerte con los profesores nuevos y confiamos en hacer un gran partido este viernes”.



Hablando sobre cómo es el clima al interior del equipo, Leiton explicó que “el ambiente en el grupo está muy bueno, queremos salir de esta situación. Medellín por su historia, no puede estar en esas bajas posiciones de la tabla. Buscaremos en el Atanasio conseguir un triunfo, estamos trabajando muy bien, tirando del mismo lado”.



En lo personal, el jugador podría disputar un partido completo tras un año y medio. Su último juego como inicialista fue con el Correcaminos UAT del ascenso mexicano, en un partido contra Cimarrones de Sonora, el pasado 6 de marzo de 2020. Leiton es claro y ansía este reestreno. “Hace rato que no juego un partido completo, pero este tiempo de readaptación con el equipo fueron muy buenas. Llevo tres semanas trabajando a la par del grupo, me siento bien físicamente y espero jugar y hacer un gran partido este viernes. Que este nuevo debut sea de la mejor manera”.



Finalmente, el jugador de 32 años confía en que el equipo se encarrile y pueda romper la racha de cuatro eliminaciones consecutivas y volver a los cuadrangulares. “Estamos apostando a estar entre los ocho, lo importante es estar en las finales. El que entre de primero como de octavo, tiene las mismas posibilidades. Lo más importante es ganar, el hincha quiere resultados y que los jugadores rindan al máximo, este viernes es una posibilidad para encaminarnos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8