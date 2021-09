‘Un triunfo con el rival de patio, eliminándolo, es un envión anímico’

Deportivo Cali se clasificó a la semifinal de la Copa BetPlay 2021 al derrotar 1-0 este miércoles al América en Palmaseca y tendrá como rival a Nacional. El técnico Rafael Dudamel salió satisfecho por la presentación de su plantel y valoró la valentía que tuvo el grupo para sacar adelante el clásico.

Acerca de lo que hizo diferentes respecto a los dos partidos anteriores, dijo que “fueron partidos muy diferentes y en circunstancias totalmente distintas, pero en lo único en lo que sí coincidimos en los dos partidos fue en temple, la valentía y la convicción de los futbolistas. Un nivel de enfoque de enfoque y atención que nos permitió resolver rápidamente las situaciones que se iban presentando, comenzamos ganando muy temprano y quizás cometimos el error de retroceder innecesariamente y allí en las libertades que ellos podían tener para sus lanzamientos y para funcionar dentro de su trabajo, que lo hace muy bien, y nos costaba”.



El entrenador venezolano agregó que “recuperábamos en nuestra cancha, apostábamos solamente a salidas rápidas, es un instinto natural del futbolista, pero luego lo fuimos tácticamente controlando, con algunas modificaciones, con algunos cambios o posiciones. Lo más importante es que avanzamos de ronda, que estamos instalados en semifinales, fueron dos partidos muy intensos futbolística y emocionalmente, y estoy muy complacido porque la respuesta del grupo fue ideal”.



Sobre lo mejor de su equipo, afirmó que “lo que más destaco del equipo fue el orden, la actitud, esa madurez emocional para no descomponerse ante las diferentes situaciones que se presentaron, fuimos muy inteligentes para controlar las mayores virtudes de ellos, en el 10 vs. 10 ellos tuvieron una actuación muy destacada en la parte ofensiva y nosotros fuimos sólidos defensivamente, es una virtud tener equipos que defiendan bien. Me hubiese encantado repetir muchas de las cosas del sábado, sostenemos la pelota, generar más opciones, pero las circunstancias del partido no las direcciona uno. Ante lo que se iba presentando íbamos respondiendo, lo que más destaco es el nivel de solidaridad y de madurez emocional que tuvimos”.



Sin embargo, aceptó que hay aspectos pendientes: “Los triunfos siempre nos van a dar la tranquilidad para corregir con la apertura mental del jugador y aceptar las correcciones, entenderlas. Hay mucho trabajo por delante, un triunfo como este en el clásico con el rival de patio, eliminándolo, avanzando a semifinales, es un envión anímico, y el equipo va a llenarse de confianza para seguir evolucionando. Hay que seguir llevando a los de más jerarquía a un nivel físico óptimo, cuidándolos, y los más jóvenes tienen que seguir creciendo”.



Un canterano, Juan Esteban Franco, debutó como lateral derecho por Juan Camilo Angulo y Dudamel explicó su decisión: “Lo único que escuchaba de Juan Esteban era a compañeros que destacaban su temperamento y su personalidad para jugar y sentía que no le pesaba la responsabilidad, ni por tener que entrar en un lugar en el que juega uno de los capitanes del equipo ni por jugar el clásico. Todo lo contrario, lo que se presentó fueron argumentos para que se envalentonara mucho más, me encantó y me siento muy orgulloso de Juan Esteban”.



Finalmente, sostuvo que “me voy contento, me voy feliz, hoy más que lo futbolístico para evaluar me quedo con la entrega y el compromiso de los jugadores, me voy orgulloso de todo el trabajo en el campo, el sábado jugamos mucho mejor, lo importante hoy era ganar, era pasar, porque somos conscientes de la situación que vive el club y la responsabilidad que tenemos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces