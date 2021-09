Cali ganó el clásico vallecaucano y clasificó a la semifinal de Copa

Deportivo Cali derrotó 1-0 al América este miércoles en el clásico vallecaucano correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021, en el estadio de Palmaseca, y se clasificó a la semifinal del certamen, llave en la que enfrentará a Nacional.



Un tempranero gol de Teófilo Gutiérrez por la vía de la pena máxima les permitió a los ‘azucareros’ quedarse con el tiquete a la penúltima instancia. Luego, en la reanudación del encuentro el delantero atlanticense se fue expulsado por gresca con Gustavo Torres, que también vio la roja.



Los verdiblancos mantuvieron su hegemonía sobre los rojos en sus encuentros por la Copa, con una muy buena asistencia de público a su escenario, aunque las opciones de gol de los dos equipos no fueron muchas.

No le bastó al cuadro visitante tener la posesión en un buen porcentaje del partido, porque no hizo daño en la defensa ‘azucarera’. América reservó a sus jugadores más experimentados para este juego, pero no fue suficiente para lograr el objetivo.



Ante la lesión de Juan Camilo Angulo, el técnico Rafael Dudamel puso a debutar al juvenil Juan Esteban Franco y lo cierto es que cumplió con su labor, por lo menos para evitar que el rival se acercara por su sector.



Jorge Segura se equivocó al saltar a cabecear con Andrés Colorado en el área con el brazo abierto, tocó el balón con la mano y el árbitro Luis Matorel dio penalti a los 3 minutos. Cobró Teófilo Gutiérrez al palo izquierdo, engañando a Novoa, y convirtió el 1-0 a los 6.



En esa jugada Segura recibió amarilla por reclamarle al juez, pero luego a los 25 el amonestado fue ‘Teo’ por falta a Larry Angulo en mitad de cancha.



La primera aproximación roja se dio al minuto 20. Luis Paz recuperó un balón en la mitad, se adelantó unos metros, habilitó a Larry Angulo y este a Deinner para que rematara de zurda y el balón chocó contra el horizontal.



El buen trabajo defensivo del Cali prácticamente borró del campo a Adrián Ramos, que no tuvo contacto con el balón y siempre recibió e espaldas al arco.



A los 37 una transición rápida de defensa a ataque le permitió a Franco abrirle por derecha a Jhon Vásquez, quien remató cruzado, pero Novoa evitó la caída de su valla. Así se consumió el primer periodo.



Una discusión en el camerino entre Gustavo Torres y Teófilo Gutiérrez provocó la expulsión de ambos jugadores cuando iba a comenzar el segundo tiempo.



A los 5 minutos entraron Émerson Batalla por Larry Angulo y Rodrigo Ureña por Mauricio Gómez. Casi enseguida, Vásquez remató de media distancia y Novoa salvó a su equipo.



Kevin Velasco reemplazó a Franco Torres a los 10.



Deinner Quiñones tuvo una buena oportunidad a los 11 por la izquierda, pero Guillermo De Amores evitó el empate.



En Cali entró Carlos Robles por Vásquez, ya desgastado físicamente, a los 15.



América llegó a los 23 en una pared entre Ramos y Batalla, pero el local resolvió bien la acción.



Dudamel hizo dos variantes a los 26: José Caldera por Juan Esteban Franco y Roger Andretty por Ángelo Rodríguez. En América lo hizo Carlos Sierra por Luis Paz a los 27.



A los 33, en un centro de Ureña el balón le quedó en la cabeza a Cristian Arrieta, pero el lateral cayéndose no pudo embocarla en el pórtico de De Amores.



El cuadro escarlata trató de igualar el compromiso más con desorden que con fútbol, con un ataque en el que Deinner, Batalla y Ramos no pudieron sacarle ventaja al cuarteto posterior, en el que se destacó por su seguridad Hernán Menosse y el arquero De Amores estuvo concentrado.



Cali se medirá en semifinal a Nacional, que eliminó en cuartos a Santa Fe.



