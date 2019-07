'Este grupo está entendiendo a qué tiene que jugar Nacional': Páez

Tras la expulsión de Juan Carlos Osorio, el asistente técnico de Nacional, Pompilio Páez fue el encargado de dirigir a Atlético Nacional y también de dar la rueda de prensa posterior al juego, en donde destacó lo hecho por el equipo, se mostró satisfecho por el comportamiento defensivo tras quedar con 10 jugadores y se alegró de la efectividad en ataque del equipo verde.



Respecto a la victoria y posteriormente a la expulsión, tanto del defensor Juan David Cabal, Paez se mostró en desacuerdo con el árbitro, quien finalmente tampoco entendió demasiado el comportamiento del entrenador.



“Marcamos una diferencia importante y ese era el primer objetivo. Después anotar que nosotros queremos que se dispute cada pelota y no vemos falta de Cabal, yo personalmente la revisé y me parece que se tira Arboleda, por lo que consideramos que la amarilla es injusta. Aparte de esto, no sé qué pasó específicamente con el profesor Osorio”, afirmó Páez.



Continuando con su análisis, se refirió al aprovechamiento de las oportunidades: “Fuimos rápidos en ataque, Santa Fe no se metió atrás y nosotros manejamos el ataque directo, además triangulamos de buena manera en varios sectores de la cancha sin darles posibilidad de hacer doblajes o posicionarse bien en defensa. Hoy si resolvimos y le dimos la posibilidad de reencontrarse a Hernán Barcos con el gol”.



Así que bajo la misma línea, agregó: “A veces el fútbol te da dominio pero no goles, hoy hubo goles y no tanta potencia ofensiva. Hoy es la sesión número 30 contando los partidos amistosos con La Guaira y Envigado, pero todavía hay mucho en lo que podemos implementar, incluyendo lo que podemos hacer cuando nos expulsen a un jugador, algo que pudimos implementar hoy aunque no lo hemos entrenado”.



Así que refiriéndose específicamente a lo táctico agregó: “Nosotros queremos hacer un juego de posesión por posición y hemos implementado dos sistemas1-4-3-3 y 1-3-4-3, eso no es fácil cuando se juega a atacar. Por eso necesitamos mucha repetición y muchas sesiones de trabajo”.



“Hemos contado con un grupo muy maduro que ha entendido y está entendiendo a qué tiene que jugar Atlético Nacional. Nos gusta que la habilidad sea pensando en el equipo, no pensando en el lujo y aunque jugadores como Jarlan y Vladimir lo demuestran, ellos, si la pierden, serán los primeros que deben ir a recuperar la pelota”, puntualizó.



Posteriormente se refirió a la defensa cuando Nacional se quedó con un hombre menos: “Defensivamente funcionamos bien, teníamos previsto que la salida de ellos iba a ser por las bandas e iban a terminar en el centro y así podían convertir un gol. A partir de esto nunca permitimos un mano a mano o los dejamos buscar a un hombre suelto para descontar, por eso hay que darle el mérito a nuestros jugadores”.



“No habíamos trabajado en el esquema en caso de expulsión, en ese caso debemos jugar 1-4-3-2 con dos delanteros rápidos y que tengan habilidad con la pelota para darle salida por el centro del campo. Así lo hicimos en esta ocasión y funcionó, mérito para los muchachos que fueron muy aplicados para sacar este 3-0”, dijo para dar claridad sobre este punto.



Finalmente concluyó señalando las actuaciones de Gómez y Rovira: “Todos los jugadores son muy importantes, ellos tienen una competencia interna sana y en el caso de hoy, Tino Costa estaba muy cerca de ser titular pero sufrió una fatiga muscular el martes; eso le abrió la posibilidad a Sebastián que ha sido todo un profesional, ha esperado su momento y hoy lo hizo bien”.



“Con todos hemos hablado porque todos van a tener la posibilidad para construir ese Nacional que todos queremos y esto es una familia, todos trabajamos en equipo y hay una unidad de grupo, así que ellos ya saben que van a tener una posibilidad, tal como sucedió con Sebastián y con Brayan, quien se empezó a entrenar apenas esta semana, pero ya demostró esa intensidad y esas ganas de trabajar por lo que nos animamos para tenerlo en el terreno de juego”, terminó.