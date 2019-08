Buscando campeón: así serán los partidos de vuelta por Copa Colombia 

En pro del orden y las garantías para los equipos, Dimayor ha publicado como se van a jugar los partidos de vuelta, validos por cuartos de final de Copa Colombia, que darán cupo a los cuatro semifinalistas, que irán en busca de un título que da cupo a Copa Libertadores.



En las llaves a disputar, tienen como plato fuerte los encuentros entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, pues en el último tiempo el equipo pijao le ha generado enormes problemas al equipo verdolaga. Otro de los cruces atractivos será en el que Junior y Deportivo Cali lucharan por un tiquete a las seminifinales.



Estos son los horarios de los partidos de vuelta de cuartos de final en Copa Colombia:



11 de septiembre



Deportes Tolima vs Atlético Nacional



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



Independiente Medellín vs Once Caldas



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



12 de septiembre



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports



Junior FC vs Deportivo Cali

​

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports