Vingegaard refuta a su equipo y asegura que quiere ir al Tour en 2023

Jonas Vingegaard confirmó este año con su victoria en la general del Tour de Francia que será uno de los ciclistas que darán de que hablar en los años venideros y es por ello que en entrevista para el medio Cyclingnews se refirió a su victoria en la carrera francesa.



“Fue más grande de lo que esperaba, fue toda una locura durante ese periodo. Todavía me cuesta entender cómo se juntó tanta gente para celebrar mi éxito”, comentó de inicio.



Mi vida ha cambiado mucho, pero yo no, o al menos eso espero. Sigo siendo la misma persona que antes de ganar el Tour de Francia”, añadió.

Por otro lado, aprovechó para referirse a las informaciones que salieron tras su triunfo en el Tour donde mencionaron que no compitió por problemas mentales y no saber gestionar el éxito.



“Las informaciones que salieron fueron muy exageradas. No tuve ningún problema mental, necesitaba un descanso, eso es todo. No tuve problemas, descansé y pasé un buen tiempo con mi familia y mis amigos. Disfrutaba con una barbacoa, un vaso de vino o una cerveza. No necesito mucho para ser feliz, aunque haya ganado el Tour”.



Finalmente, afirmó que su intención es correr el Tour de Francia del 2023 a pesar de lo que dijo su equipo, el Jumbo Visma, ya que la escuadra tenía la intención de que Vingegaard corriera el Giro de Italia.



“No lo hemos hablado al detalle con el equipo y aún no hemos cerrado el calendario para 2023, pero la idea es volver al Tour de Francia. Me sorprendería si ese no es el plan. Ser el campeón defensor del Tour siempre es difícil, pero estoy preparado para el reto”, concluyó.