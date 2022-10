Jonas Vingegaard no defendería su título en el Tour de Francia

El Tour de Francia es la carrera que más de un ciclista quisiera ganar en su vida. Este sueño se le cumplió este año a Jonas Vingegaard quien realizó una carrera perfecta para vencer a competidores como Tadej Pogacar, Nairo Quintana entre otros.



Pues bien, este viernes desde la directiva del Jumbo Visma habrían dado a entender que el danés no defendería su corona en 2023 y se centraría en ganar otra Gran Vuelta del calendario.



“Aún no hemos decidido que Jonas irá al Tour. Obviamente, creo que es bastante obvio que cuando ganas el maillot amarillo quieres defenderlo el próximo año, por lo que podría darse así, pero no lo hemos decidido en absoluto”, comentó el director del equipo Merijn Zeeman.



Por su parte, aseguró que si Vingegaard no corre el Tour iría al Giro de Italia: la alternativa es el Giro, cuyo recorrido parece adecuado para ambos capitanes. Jonas nunca ha corrido el Giro, por lo que es una oportunidad para él si quiere”.



Cabe resaltar que se rumora que Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenopoel y Vingegaard correrían el Giro en 2023 ya que para la edición 106° de la carrera habrá más etapas de alta montaña de lo normal.