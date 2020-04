Kim Kardashian: así fue su pelea a puños en televisión con Kourtney

En la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians dos de las protagonistas de este programa se fueron a una pelea mientras estaban en esta grabación.

Fueron Kourtney y Kim Kardashian, dos de las mujeres más polémicas de esa popular familia quienes se pelearon. El episodio salió a la luz este jueves en Estados Unidos y está dando de qué hablar en todo el mundo.

Según dieron a conocer, la razón de la pelea sería porque Kourtney Kardashian anunció que no quería seguir en el programa para proteger la intimidad de su familia. Sin embargo, esto no le gustó a Kim y se pelearon frente a las cámaras.

Aunque Khloé Kardashian y Kendal Jenner estaban presentes en ese lugar no pudieron hacer nada para detener esta pelea, que terminó con puños y patadas de las dos.

Según han indicado en Estados Unidos, el programa Keeping Up with the Kardashians tuvo que detener su grabación durante algunos días para que la relación entre las mujeres se calmara.

