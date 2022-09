Turquía ya está en Bogotá: Colombia, por un cupo en la Copa Davis

Turquía no tiene nada que perder en su enfrentamiento con Colombia en Copa Davis, pero puede logar algo inédito para su historia en el tenis con una victoria en los 2.640 metros de altitud de Bogotá, afirmó el capitán Marsel Ilhan.

Adaptándose a Bogotá 😎



🇹🇷 Turquía realizó este martes su tercer entrenamiento en las canchas del Carmel Club Campestre #DavisCup | @TTForgtr pic.twitter.com/K5ZWb0R3Bw — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 13, 2022

Colombia recibe este fin de semana a Turquía, un rival al que enfrentará por primera vez en la historia de la Copa Davis, en la serie por el Grupo Mundial I. "Sentimos que no tenemos nada que perder, pero por supuesto esperamos ganar la serie y conseguir algo inédito para el tenis en Turquía", dijo a periodistas en Bogotá el capitán Ilhan. Dijo confiar en que el próximo domingo partan de Colombia "con la clasificación asegurada". El equipo turco está conformado por Altug Celikbilek, la raqueta número uno; Cem Ilkel, Ergi Kirkin y Yanki Erel.



"Es nuestra primera experiencia en altura. Llevamos tres días entrenando y las condiciones no son fáciles, pero el equipo ha ido sintiéndose cada vez mejor. Es una gran oportunidad para nosotros, para mostrar un gran tenis aquí y jugar bien, porque es la primera vez que vamos a jugar el Grupo Mundial I", declaró.



Daniel Galán, Nicolás Mejía y Nicolás Barrientos, en sencillos, y Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en dobles, fueron escogidos por el capitán Alejandro Falla para esta confrontación. "Es un gran equipo y cuenta con grandes jugadores que conozco desde hace varios años en el circuito ATP, por ejemplo, Daniel Galán, que tuvo una gran actuación hace pocas semanas en el US Open; y la pareja de dobles de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ha sido una de las mejores de los últimos años en el circuito y también mostraron su jerarquía en el último US Open", apostilló Ilhan.