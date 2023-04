Taylor Swift y Joe Alwyn rompieron su relación: ¿Cuál fue el motivo?

Tras seis años de relación, la cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn rompieron su relación según mencionó el medio Entertainment Tonight en los días pasados.



Según el medio, la expareja optó por ponerle fin a su noviazgo de una manera ‘amistosa y no dramática’.



Si bien la noticia es de apenas unos días ya se conocen algunos de los motivos por los que la pareja rompió su relación y esto habría sido mencionado por una fuente cercana a ambos famosos.

De acuerdo a la fuente cercana en entrevista con la revista ‘People’, el motivo detrás de la separación fue una diferencia de ideas y personalidades.



‘Tuvieron momentos difíciles en el pasado, pero siempre resolvían los problemas, por lo que sus amigos pensaron que se tomarían un tiempo separados y que eventualmente volverían a estar juntos’ mencionó la fuente y añadió ‘al final, no fueron los adecuados el uno para el otro’.



Por su parte, la persona reveló que pese a los seis años de relación, Joe Alwyn no conocía realmente a Swift, pues ambos comenzaron a salir luego de que la artista se alejara de los escenarios hace unos años y se acercaron más durante la pandemia. No obstante, todo cambió con la vuelta de la cantante a los escenarios.



‘Tenían mucho en común y se enamoraron en una burbuja segura...Luego llegó la pandemia, y estaban encerrados juntos y pudieron continuar haciendo crecer su relación de esta manera aislada. Pero él no la ‘conocía’ en realidad fuera de esa burbuja’.



Finalmente, la fuente señaló que la exposición mediática actual también fue un factor para que el actor decidiera romper su relación con la cantante.



‘Joe ha tenido problemas con el nivel de fama de Taylor y la atención del público. Las diferencias en sus personalidades también se han vuelto más difíciles de ignorar después de años juntos. Simplemente se distanciaron’, concluyó.