El Bora tomó una decisión de cara al Giro ¿mala noticia para Higuita?

Las grandes escuadras del UCI World Tour ya se preparan de cara a las grandes carreras 2023 y ese es el caso del Bora que ya comenzó a dejar varias pistas sobre el calendario que tendrán sus figuras el próximo año.



Este es el caso del ruso, Alexander Vlasov quien confirmó en una charla con los medios que será el líder del equipo para el próximo Giro de Italia donde tendrá la dura tarea de defender el título logrado el año pasado por su compañero, Jai Hindley.



“Mi gran objetivo en 2023 será el Giro de Italia. Sé que el listón está muy alto, ya que defendemos el título, pero llevaremos un equipo fuerte y lo daremos todo. La victoria de Hindley podría darnos más presión, pero no lo siento así”, comentó de entrada.

“Es una nueva edición del Giro, me encanta la carrera y también Italia. He vivido y competido allí varios años y sé lo que es ganar un Giro sub-23. Además, el recorrido me viene bien poque tiene varias contrarrelojes y muchas etapas de montaña”, agregó el ruso.



Con este anuncio se van revelando las cartas de a poco de la mayoría de los favoritos ya que al Giro irán corredores como Remco Evenepoel y Geraint Thomas.



De igual manera, prácticamente está descartada la presencia de Sergio Higuita en el Giro de Italia por lo que todo apunta a que el colombiano sería uno de los líderes del Bora en la Vuelta a España o en el Tour de Francia acompañando a Hindley que sería el otro capo de escuadra.



Cabe señalar que Higuita en este 2022 solo hizo presencia en la Vuelta a España donde terminó 23° en la general y 7° en la clasificación de la montaña.