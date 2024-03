Christian Horner vs Max Verstappen: se calman los ánimos en Red Bull

Luego de varios días en los que solamente se habló de una crisis interna en Red Bull, todo parece indicar que ni Max Verstappen ni Christian Horner, jefe de la escuadra, dejarán sus lugares en la Fórmula 1.



Así lo reveló el diario Marca, que afirmó: “Horner seguirá toda la temporada como Team Principal y Max Verstappen debe seguir a sus órdenes para ganar los dos próximos mundiales”.



Cabe recordar que todo inició después de conocerse que Christian fue absuelto en la investigación que se realizó por un supuesto comportamiento inapropiado con una empleada del equipo, a lo cual, el padre de Verstappen salió a manifestar su inconformismo.

Luego de haber ganado el GP de Baréin y en medio de la preparación para lo que será la segunda carrera del año en Arabia Saudita, Red Bull Racing trabaja de la mano para llevar al neerlandés nuevamente a lo más alto del podio.



De acuerdo a Roberto Chinchero, quien reveló en Motorsports.com, los rumores de una salida de Max, se habrían dado porque “no se muestra precisamente confiado de cara al trienio 2026/28”, sin embargo, esto no es confirmado.



Por otro lado, el diario As asegura que lo más probable que ocurra en estas polémicas es que “no pase absolutamente nada” y todo siga igual como viene siendo desde hace varios años.



Cabe recordar que hace algunos días, Jos Verstappen, padre de Max, se dejó ver conversando con el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien en atención a medios no cerró la posibilidad de tener al piloto neerlandés entre los planes para reemplazar a Hamilton, quien aterriza en Ferrari para el 2025.



Por ahora, tanto Red Bull, como las demás escuadras, se empiezan alistar para lo que serán las prácticas libres, clasificación y finalmente la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita a disputarse este sábado 9 de marzo.