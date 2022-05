¡Cae el favorito! Saúl 'Canelo' Álvarez perdió ante Dmitry Bivol

El pugilista ruso Dmitry Bivol sorprendió al mundo del boxeo con su gran actuación contra “El Canelo” Álvarez, derrotándolo y así manteniendo su título mundial del peso semipesado de la WBA.



Para este combate Canelo decidió arriesgarse una vez más tomando una pelea en un peso superior, esto con la intención de unificar otra división. Anteriormente, éste venía en una racha de victorias, al igual que su oponente.



Dmitry invicto y Canelo con una sola pérdida (contra Floyd Mayweather) en su también fabuloso récord, acordaron su pelea en la división de las 175 lbs.



A pesar de que el mexicano venía de unas victorias con grandes desempeños, esta pelea no fue fácil para Canelo, quien se encontró con un Bivol muy bien preparado y con herramientas dignas de un campeón mundial.



En la defensa de Bivol no hubo fallas, el ruso fue muy meticuloso y se aseguró de no darle aperturas al Canelo, quien a pesar de haberlas buscado, no las encontró.



Al final, el boxeo de Bivol convenció a los jueces y a lo mejor también al publico, pues salió victorioso con la misma puntuación por todos los jueces, 115-113, ganando así por decisión unánime.