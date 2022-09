Desconsuelo para Farah y Cabal: vibrante batalla en el US Open

En más de tres horas de juego Juan Sebastián Cabala y Robert Farah lucharon por el cupo a la final del US Open. Sus rivales fueron el británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajeev Ram. El juego se definió por detalles.

El partido no dio ventaja para nadie, ninguna de las dos parejas estuvo dispuesta a negociar alguno de los primeros puntos, a los colombianos les costó sostener por el buen juego en la malla de los número 1 del mundo. Rajeev Ram no dejó dudas y cuando tuvo la oportunidad quebró, los latinos cayeron 7-5 en el primero.



En el segundo set los suramericanos comenzaron perdiendo con el servicio de sus rivales, un panorama desalentador en las semifinales del US Open. El ascenso llegó en el 1 iguales, Farah y Cabal quebraron el servicio, el cual confirmaron con su saque. A pesar de la diferencia en el resultado la mejor siembra del torneo no dejó puntos al azar, en el 5-4 pudieron quebrar, sin embargo los colombianos se rehicieron e igualaron el partido a un set por bando.



Los colombianos aguantaron la embestida de los rivales, lograron defender sus servicios y no perdieron la ilusión de llevarse el encuentro, en el cinco iguales, con saque de Joe Salisbury, fue fundamental. El público en el Louis Armstrong se animó tras el quiebre de los latinos: 6-5 y saque a favor para sellar el paso a la final del US Open. Desafortunadamente el local y el británico igualaron a 6 y enviaron el juego a un supertiebreak.



En el supertiebreak los colombianos no pudrieron despegar, los errores no forzados fueron determinantes para perder el partido: 7-5, 4-6 y 7-6. Se quedan con las ganas de su segundo título de US Open, el tercero de grand Slam y la tercera final del año, tras Montecarlo y Madrid.