Nadal se corona en Roland Garros y hace polvo los récords: ¡es el rey!

Rafael Nadal doblegó al joven noruego Casper Ruud en cuestión de tres sets (6-3, 6-3, 6-0) y ganó su título número 14 en Roland Garros, felicidad que además le depara un récord: ¡logró su título número 22 en torneos de grand slam

El español nunca perdió el último partido del torneo y contra su rival noruego estuvo simplemente intratable, en un duelo en el que hizo todo, absolutamente todo bien.



Así fue el momento feliz en París:

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

"Equipo, familia, son increíbles las cosas que están pasando este año, os quiero agradecer todo, sin vosotros nada de esto sería posible. Especialmente en los momentos difíciles, durante las lesiones vuestro apoyo me ayuda mucho, sin él me habría retirado hace mucho. Gracias a todos los que hacen posible este evento, para mí es el mejor torneo del mundo y estando aquí hacéis que me sienta como en casa. Personalmente, es muy difícil describir los sentimientos que tengo. Nunca creí que estaría aquí con 36 años siendo competitivo, jugando una vez más en la pista más importante de mi carrera. Me da mucha energía para seguir adelante, gracias a París y a todo el mundo. Para mí, es increíble jugar aquí, es muy bonito. No sé qué pasará en el futuro, pero voy a seguir luchando", dijo Nadal en una de sus superficies preferidas.



El español aumenta su ventaja con Federer y Djokovic en la cima de los más ganadores de la historia del tenis: tiene 22 coronas, por 20 de sus contrincantes.