Cortes de luz para este lunes 1 de abril: quince barrios afectados

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el suministro eléctrico a todos los hogares de Bogotá y por ende, también debe garantizar que los elementos requeridos para este servicio, se encuentren bajo los parámetros de seguridad.



Para esto, la entidad debe realizar mantenimientos y trabajos de reparación a las redes eléctricas con el fin de evitar mayores afectaciones en el cableado, los postes, transformadores de energía y demás elementos que son requeridos para garantizar un correcto flujo de energía.

No obstante, para dichas labores, se requiere realizar suspensiones temporales del servicio eléctrico para que los funcionarios encargados puedan hacer los trabajos de mantenimiento y reparación cumpliendo las normas de seguridad. Por eso, para la jornada de este 1 de abril, se dio a conocer que 15 barrios de Bogotá presentarán cortes temporales de energía eléctrica.



Estas suspensiones se podrían extender hasta por ocho horas, dependiendo la complejidad del mantenimiento o reparación a realizar por los colaboradores encargados. Se recomienda a los usuarios afectados, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz durante este lunes 1 de abril de 2024:



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr 25 a Cr.27 entre CL 75 SUR a CL 77 SUR - Barrio Bella Flor Sur



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.76 SUR a Cl. 78 SUR entre Cr. 24 a Cr.26 - Barrio Cordillera del Sur



Desde las 10:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. De la Cl. 56 SUR a CI. 58 SUR entre Cr.65 a Cr.67 - Barrio Madelena.



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr.62 a Cr. 64 entro CI.3 a CI.5 - Barrio La Trinidad.



Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.33 a Cr. 35 entre CL 17 a CL 19 - Barrio Estación Central.



Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.38 a Cr.40 entre CL 17 a CL 19 - Barrio Los Ejidos



Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.62 a Cr.64 entre CL 14 a CL 16 - Barrio Centro Industrial



Localidad Fontibón

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl 16 a Cl.18 entre Cr.122 a Cr.124 - Barrio San Pablo Jericó



Localidad Barrios Unidos

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 62 a CL 64 entre Cr. 15 a Cr.17 - Barrio La Esperanza



Localidad Usaquén

Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr 8 a Cr.10 entre CL 182 a CL 185 - Barrio Verbenal San Antonio



Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr. 6 a Cr.8 entre CI.118 a Cl.121 - Barrio Santa Bárbara Oriental



Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr.15 a Cr.17 entre Cl.140 a Cl.142 - Barrio El Contador



Desde las 10:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. De la Cl.191 a Cl.194 entre Cr.18 a Cr.20 - Barrio Canaima



Localidad Chapinero

Desde las 08:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.90 a Cl. 93 entre Cr. 8 a Cr. 11 - Barrio El Chicó



Localidad Suba

Desde las 10:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. De la Cr. 34 a Cr. 46 entre Cl.195 a CI.233 - Barrio Casablanca Suba Urbano