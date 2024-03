¿Lo recuerda? Juan Martín del Potro reaparece y su trabajo sorprende

El tenista argentino Juan Martín del Potro vivió de primera mano como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic se disputaban los principales torneos de tenis, mientras él, intentaba derrotar a tres de los más grandes deportistas en la historia del tenis.



Sin embargo, y a pesar de su gran capacidad, las lesiones le impidieron consolidarse al lado de estas grandes figuras y finalmente, decidió dar un paso al costado hace más de dos años. Ahora, en Miami, territorio que se convirtió en su hogar, Juan Martín reapareció en medio del Masters 1000 que se disputa en esta ciudad en calidad de invitado.

Con los casi dos metros de altura, del Potro no pasa desapercibido y en medio de una entrevista concedida a Infobae, resaltó que aún hay personas que le preguntan si volverá al mundo del tenis. “’Che, ¿volvés?', ‘¿No volvés?', o me gritan ‘te extrañamos', se me remueven bien adentro las emociones. Pero bueno, como suelo decir, estoy trabajando en encontrar mi nuevo rol en este ambiente y empezando a entender que… bueno, cuando se terminan caminos, se abren otros nuevos y que así es la vida.



En medio de su aparición en el Masters de Miami, del Potro estuvo conversando con algunas personalidades que estaban presentes. El argentino confesó que recientemente terminó un proyecto de pádel y ahora estará con los juniors, debido a que es embajador del Junior Roland Garros.



Esto demuestra que Juan Martín ha estado vinculado con el tenis, pero desde otros aspectos, incluso como entrenador. “Mucha gente me llama para que la ayude un poco con el saque o me pide que lo guíe en una cosa o que precisa diferentes colaboraciones en otras. Y así voy, entre otros proyectos más que tengo”, resalta el exjugador de tenis en su diálogo con Infobae.



No obstante, confiesa que le gustaría volver. “A veces extraño, a veces quiero volver, a veces no. Un día estoy mejor, otros no tanto, pero bueno, hay que transitarlo”, dijo.



Finalmente, recalca que su futuro no está como jugador de tenis, porque está “trabajando para recordar lo lindo del tenis, de buena manera y que no me afecte. Pero lleva su tiempo, es un proceso que hay que trabajarlo día a día”.