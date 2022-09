¡Alcaraz, Ruud o Nadal! Batalla por el número 1 del escalafón ATP

La presencia del español Carlos Alcaraz y de noruego Casper Ruud en las semifinales de Abierto de Estados Unidos mantiene a ambos jugadores, de 19 y 23 años, en la lucha por el número un mundial, posición de privilegio que virtualmente es de Rafael Nadal (36 años), pese a su eliminación en la ronda de octavos de final.

La clasificación ATP que la asociación de jugadores actualiza cada lunes aparecerá al término del Abierto con 5.810 puntos en el casillero de Nadal. El jugador mallorquín no puede hacer ahora nada más que aguardar a lo que hagan sus rivales. Alcaraz será número uno si pasa a la final -tendría 5.940 puntos- y no lo hace Ruud -se quedaría con 5.370-.



Ruud ocuparía el primer lugar del ránking si llega a la final del domingo -5.850 puntos- y no lo hace Alcaraz -seguiría con los 5.460 actuales-. Si Alcaraz y Ruud se enfrentan en la final, el número uno será para el ganador de título en Flushing Meadows. El español terminaría con 6.740 puntos, el noruego con 6.650, ambos por encima de los que tiene Nadal.



En el caso de que tanto Alcaraz como Ruud caigan en sus semifinales del viernes, Nadal será el líder de la clasificación ATP, tras un torneo al que llegó como número 3. El jugador de El Palmar sería el número uno más joven de la historia: el próximo lunes tendrá 19 años y 130 días. Quitaría el récord al australiano Lleyton Hewitt, que lo fue con 20 años y 268 días.



En semifinales, Alcaraz se enfrentará con el estadounidense Frances Tiafoe, de 24 años, número 26 de la ATP. Solo han cruzado sus raquetas en una ocasión, en Barcelona en 2021, con victoria del norteamericano por 6-4 y 7-6 (2).



La otra semifinal pondrá cara a cara por segunda vez a Casper Ruud y al ruso Karen Khachanov (26 años), séptimo y trigésimo primero de la clasificación. En el único precedente la victoria fue para el nórdico, en Roma en 2020, por 6-3, 3-6 y 6-1.