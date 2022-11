Qatar 2022: el dinero que rechazó Rod Stewart para tocar en el Mundial

El músico británico Rod Stewart reveló que rechazó una millonaria suma de dinero por tocar en el Mundial de Qatar 2002.

El intérprete de canciones como I Don't Want to Talk About It, Da Ya Think I'm Sexy? y Tonight's the Night (Gonna Be Alright), entre muchos otros éxitos, fue consultado en una entrevista con el periódico británico The Sunday Times si no podría haber participado en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo para tocar The Killing of Georgie, que trata sobre el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.

"Eso hubiera estado bien", respondió. "De hecho, me ofrecieron mucho dinero, más de un US$1 millón, para tocar allí hace 15 meses. Lo rechacé. (...) "No está bien ir. Y los iraníes también deberían estar afuera (del Mundial) por suministrar armas", dijo en referencia al suministro de aviones no tripulados explosivos de Irán a Rusia, que Teherán ha negado.

Rusia fue suspendida de todas las competencias de la FIFA y la UEFA en febrero, después de la invasión de Ucrania por parte del Kremlin.

La concurrencia de distintas personalidades a la instancia más importante que tiene el fútbol en el planeta ha sido cuestionada debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese país.

Qatar ha sido criticado por su postura sobre las relaciones entre personas del mismo sexo y su trato a los trabajadores migrantes, entre otras violaciones a los derechos humanos.

En febrero de 2021, The Guardian informó que 6.500 trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habían muerto en Qatar desde que ganó su candidatura a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el gobierno del pequeño país de Medio Oriente ha dicho que esa cifra es engañosa porque no todas las muertes registradas fueron de personas que trabajaban en proyectos relacionados con el torneo de fútbol.

La homosexualidad en Qatar

La homosexualidad es ilegal en el país, donde las relaciones entre personas del mismo sexo pueden ser castigadas con la pena de muerte.

El embajador de la Copa del Mundo de Qatar, Khalid Salman, apareció en los titulares la semana pasada por referirse a la homosexualidad como un "daño en la mente".

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch calificó los comentarios de Salman como "perjudiciales e inaceptables".

"La incapacidad del gobierno de Qatar para contrarrestar esta información falsa tiene un impacto significativo en las vidas de los residentes LGBT de Qatar, que van desde fomentar la discriminación y la violencia contra ellos hasta justificar el sometimiento a las prácticas de conversión patrocinadas por el estado", dijo Rasha Younes, investigadora sénior de derechos LGBT de Human Rights Watch.

Los organizadores han dicho que nadie que viaje a ver el torneo será discriminado.

Mientras, la artista británica Dua Lipa negó varios rumores de que iba a actuar en Qatar. En su caso, comentó que nunca fue convocada.

Dua Lipa negó haber sido convocada para actuar en Qatar 2022, pero dijo que tampoco iría. Foto: PA Media

La cantante señaló que "esperará con ansias visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo" cuando se convirtió en anfitrión del torneo, que comenzará este domingo a la hora 16:00 GMT con el partido entre la selección local y la de Ecuador.

La ceremonia inaugural se hará previo a ese encuentro y está prevista la actuación de Robbie Williams y Jung Kook de BTS.

Otros actos musicales como el grupo estadounidense de pop/rap Black Eyed Peas y el cantante colombiano J Balvin también actuarán en eventos en Qatar durante el torneo.

