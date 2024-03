Primoz Roglic tomaría sorpresiva decisión: 'No es lo que esperábamos'

El reconocido pedalista, Primoz Roglic, se encuentra viviendo un difícil momento luego de llegar a la escuadra del Bora Hansgrohe, donde no ha encontrado su máximo rendimiento.



El nacido en Eslovenia, campeón del Giro de Italia en el 2023, tomó la decisión abandonar la escuadra del Visma, luego de presentar inconvenientes con el liderado del equipo neerlandés, que no lo tenía en cuenta para liderar sino para ser gregario.

No obstante, su arribo a la escuadra alemana no ha sido el deseado. Esto se vio demostrado tras terminar la París Niza en la décima casilla, siendo superado por grandes figuras del ciclismo como Remco Evenepoel, Brandon McNulty o Egan Bernal.



Según Patxi Vila, director deportivo del equipo teutón, la situación de Primoz no es lo que estaban esperando. “Sabíamos que iban a pasar muchas cosas. Y corrimos agresivamente. Lo hicimos bien. En el momento decisivo, teníamos dos corredores en el grupo de cabeza con Roglic y Aleksandr Vlasov. Cuando Evenepoel y Jorgenson se fueron, solo Vlásov pudo unirse a ellos".



Según medios especializados, estas declaraciones dejaron a Roglic pensando sobre una posible salida al término de la temporada 2024 o incluso antes, si algún equipo se ofrece por contratar al esloveno.



Todo parece indicar que el pedalista, tendría en mente la posibilidad de buscar una nueva escuadra, la cual le contribuya para estar entre las primeras posiciones de las más importantes carreras del calendario UCI.



Una de las alternativas sería el Ineos Grenadiers, quien se quedaría sin Geraint Thomas, quien se encuentra en el ocaso de su carrera deportiva. Por lo pronto, se espera que la situación del ciclista se resuelva en los próximos meses de acuerdo a su rendimiento en las próximas competencias.