¿Cambia el tenis? hacen millonaria oferta para unificar la WTA y ATP

Según dio a conocer el diario británico The Telegraph, el nuevo circuito, que existiría en caso de aceptar la oferta millonaria, tendría premios igualitarios en los torneos tanto para los hombres como para las mujeres. Esta situación solo se presencia en torneo como los Grand Slams y algunos Masters 1000.



El autor de esta propuesta es el fondo de inversión de Arabia Saudí, PIF, el cual ofreció 1.000 millones de euros para fusionar los circuitos de la WTA y la ATP.

Según el reconocido medio internacional, Andrea Gaudenzi, el presidente de la ATP, ya habría comunicado esta oferta a los nueve Masters 1.000 que hay en el deporte blanco durante la celebración del Indian Wells e incluso ya tendría el apoyo de All England Club, ente organizador de Wimbledon.



Cabe destacar que el PIF, ya tiene presencia en deportes como la Fórmula 1 y el golf. Además, esta entidad, firmó hace algunos días un contrato de patrocinio con la ATP para hacer parte del Indian Wells, Miami, Madrid, Pekín, las Finales ATP de Turín y las Next Gen Finals de Yeda.



La tenista Ons Jabeur, manifestó su apoyo con la propuesta: “Creo que es muy importante hacerlo. Si el Masters es organizado allí, yo sería una de las jugadoras en apoyarlo, no solo por jugar allí, sino haciendo campaña, para ir y hacer mucho más que jugar a tenis”.



Una de las intenciones de Arabia Saudí es que un Masters 1000 se realice en su territorio, además de ser sede de las Finales WTA. Las partes, tendrán un plazo de 90 días para aceptar o rechazar la propuesta realizada por Fondo de inversión del país árabe.