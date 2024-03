Las cuatro categorías que existen en el Sisbén ¿para qué sirven?

El Sitema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, más conocido como el Sisbén, tiene como objetivo identificar y clasificar a los colombianos de acuerdo a su estilo de vida e ingresos económicos.



Esto ayuda al Gobierno Nacional para determinar que las ayudas, subsidios y programas, sean destinados y lleguen a las personas que realmente lo necesitan.



En los últimos meses, las categorías del Sisbén han sufrido algunas modificaciones con el fin de tener más claridad y transparencia en los procesos.

El Sisbén funciona por medio de una encuesta llamada ficha de caracterización socioeconómica, la cual recopila información de la persona y del lugar donde habita, tales como los ingresos, educación, vivienda, servicios públicos y salud.



De acuerdo a esta información, la herramienta asigna a un determinado grupo, el cual lo ubica en una de las cuatro diferentes categorías, establecidas de la siguiente manera:



Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos).



Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A).



Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza).



Grupo D: población no pobre, no vulnerable.



Cabe mencionar que cada uno de estos grupos, tiene subgrupos identificados por un número y una letra:



Grupo A: conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5)



Grupo B: conformado por 7 subgrupos (desde B1 hasta B7)



Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18)



Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21)



Estar identificado en una de estas categorías, ayuda a las personas que buscan acceder a los programas sociales del Gobierno Nacional como subsidios de vivienda, educación gratuita, programas de empleo o salud subsidiada.