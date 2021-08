¡Atentos! Onlyfans prohibirá videos sexuales explícitos y pornografía

Importantes cambios esperan a la famosa plataforma Onlyfans, que tiene millones de usuarios en todo el mundo.

Este jueves la compañía creadora de OnlyFans, un sitio donde los creadores publican fotos y videos explícitos, anunció que prohibirá la pornografía a partir del Primero de octubre.



La medida es parte de los cambios de la compañía con sede en el Reino Unido "para cumplir con las solicitudes de nuestros socios bancarios y proveedores de pagos", confirmó un portavoz de OnlyFans a DailyMail.



El sitio asegura que los creadores pueden continuar compartiendo contenido con desnudos 'siempre que sea consistente con nuestra política de uso aceptable', que prohíbe contenido explícito específico como violación, tortura, pornografía por venganza y tráfico sexual.



El objetivo no es otro que "garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestra plataforma y continuar albergando una comunidad inclusiva de creadores y fanáticos, debemos desarrollar nuestras pautas de contenido", dijo el portavoz, citado por el diario inglés.



OnlyFans tiene más de 130 millones de usuarios, más de 2 millones de creadores que han generado más de millonarias ganancias desde su inicio en 2016, aunque sus creadores no especificaron cuánto proviene de la pornografía.



OnlyFans fue lanzado hace cuatro años por Timothy Stokely y es, básicamente, un servicio de suscripción que permite a los creadores ganarse la vida compartiendo videos originales en la plataforma. Los fanáticos pagan tarifas que van de los 10 a los 80 euros y el sitio se queda con el 20 por ciento de esos pagos. Aunque Stokely asegura que pensó en creadores de contenido 'de fitness, baile y DJs', pero la verdadera popularidad proviene de su contenido para adultos, que ha atraído a millones de usuarios e incluso a celebridades como Mia Khalifa, Bella Thorne y Holly Madison.



El anuncio del jueves se produce justo un día después de que OnlyFans lanzara una nueva aplicación "adecuada para el trabajo" que permite a las personas compartir contenido libre de desnudos sobre temas como el fitness, el bienestar y la cocina.



OFTV está disponible de forma gratuita en todos los dispositivos principales, incluidos iOS, Amazon Fire y Roku. Se lanzó en enero, pero recién ahora la compañía ha comenzado a promoverlo: "OFTV ofrece una manera muy conveniente para que los fanáticos vean contenido de sus creadores favoritos", dijo Stokely a Bloomberg. "No hay contenido para adultos en OFTV. Debido a que no se monetiza y no hay un impacto directo en las ganancias de los creadores, podemos estar en la tienda de aplicaciones".



Habrá que ver qué tanta popularidad pierde el sitio en este nuevo perfil que quieren darle sus creadores, motivados, básicamente, por la necesidad de capturar a nuevas audiencias.