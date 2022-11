Pirry pide ayuda a sus seguidores por difícil situación que atraviesa

En los últimos años, Guillermo Prieto ‘Pirry’ se ha hecho un hueco entre los nombres más importantes del periodismo de Colombia debido a sus trabajos en programas de aventuras, sátira, política y opinión.



El comunicador se hizo muy popular en su etapa en RCN donde logró poner en primera plana los programas que tuvo como ‘El mundo de Pirry’ y ‘Especiales Pirry’. Sin embargo, su paso por ese canal acabó en 2015 con la emisión del último capítulo de su programa.



Desde ese momento, Pirry incursionó en el mundo de las redes sociales y allí ha podido construir una comunidad de dos millones de personas a la que les muestra el contenido que realiza el cual trata más que todo sobre la preservación del medio ambiente en Colombia y el mundo.

Pues bien, este martes se viralizó un video en el que hizo un llamado de auxilio a su audiencia con tal de poder conseguir algunos patrocinadores que lo ayuden a continuar con sus proyectos.



“Hay gente que me dice que soy rico y no, yo no soy rico. Básicamente yo trabajo para hacer esos viajes, o sea yo trabajo para trabajar más, pero es que amo ese trabajo. Yo ya no podría viajar si no es con una cámara y sin capturar una historia para contar”, comentó de entrada.



“Yo no quiero que me den plata, yo vivo de mi carrera y de ahí saco. En este momento, con esto del dólar la situación no es tan fácil y yo necesito patrocinadores. Entonces, si les gustan estos contenidos los invito a difundirlos y a compartirlos, sobre todo este de hoy porque estoy buscando patrocinadores”, añadió.



De igual manera, aseguró que sus viajes no son porque si, sino que detrás tienen un trabajo previo. Además, dijo que el mensaje está dirigido para una empresa dispositivos audiovisuales con los que busca hacer un canje colaborativo.