Novak Djokovic no estará presente en el Masters de Toronto

El tenista serbio, Novak Djokovic ha confirmado en las últimas horas que se baja del Masters 1000 de Toronto debido a fatiga, informó tanto los organizadores del torneo como el propio deportista serbio.



El anuncio se da una semana después de que Djokovic cayera en la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz, duelo al que se llegó al quinto set.



"Siempre he disfrutado de mi estancia en Canadá, pero después de hablar con mi equipo, creemos que ésta es la decisión correcta", mencionó Nole en un comunicado.

"Me gustaría dar las gracias a Karl Hale, el director del torneo, por entender esta decisión. Espero de verdad poder volver a Canadá y a Toronto en los próximos años para jugar allí delante de sus grandes aficionados", agregó el ganador de ese torneo en 2007, 2011, 2012 y 2016.



Por su parte, Karl Hale, director de ese Masters 1000 se mostró decepcionado con la ausencia de Djokovic: "Por supuesto, estamos decepcionados de que Novak no vaya a jugar en el National Bank Open este año. Le echaremos de menos, pero seguimos teniendo una larga lista de jugadores sensacionales confirmados para el evento de este año, incluidos 41 de los 42 mejores jugadores del mundo".



Tras este anuncio, todo apunta a que Nole volverá a las canchas para el Masters de Cincinnati, que servirá de preparación para el US Open que se jugará del 28 de agosto al 10 de septiembre en Nueva York.



Ante la baja de Djokovic, la ATP confirmó que el sustituto del serbio será el estadounidense Christopher Eubanks que viene de llegar a cuartos de final en Wimbledon.