Nairo Quintana reveló un 'grave problema' en el ciclismo: ¿cuál es?

Nairo Quintana es uno de los pedalistas más destacados en el país gracias a sus diferentes logros que ha conseguido en más de diez años de trayectoria deportiva.



Su experiencia, lo hace un experto en la materia y es por eso, que el nacido en Cómbita, Boyacá, no se quedó en silencio ante la actual situación que se vive en el ciclismo colombiano.



Actualmente, integra las filas del Movistar Team, escuadra que le volvió abrir las puertas tras superar el episodio en el que fue investigado por el consumo de sustancias prohibidas. Ahora, Quintana se alista para su regreso en competencias europeas que se podría dar en el mes de marzo durante la Vuelta A Cataluña.



En medio de una entrevista con el diario As, realizada hace algunos días, Nairo fue cuestionado sobre la actualidad del deporte en la que corredores están a nivel World Tour con 18 a 20 años.



Según el colombiano, esto “es un problema bastante grave” porque no “estamos dejando que los niños sean niños y los estamos profesionalizando muy jovencitos”.



Además, contó que: “Eso va a hacer que el ciclismo sea demasiado prematuro. No se está disfrutando de la manera que se debería, por eso que tantos jóvenes dejan el ciclismo, porque ven que se les va la vida, que hay otras cosas también por disfrutar. Y nosotros lo pudimos vivir”.



Nairo se comparó afirmando que cuando él tenía 21 años hasta ahora llegaba al nivel profesional y ahora con esta edad “el reto es ganar el Tour de Francia”.



Seguidamente, expresó que “han cambiado las situaciones y no solo en el ciclismo, sino en todos los deportes”. Y complementó diciendo: “Después de la pandemia, ese cambio y ese profesionalismo se hizo más fuerte. La tecnología nos ha obligado a ir cada vez a la carrera”.