Nairo Quintana confirmó que no estará en el Tour de Francia 2023

La incertidumbre sigue rodeando a Nairo Quintana de cara a la próxima temporada. El pedalista boyacense aseguró en días pasados que ya tiene equipo para 2023, pero que todavía no le puede decir ya que está esperando que la escuadra saque un comunicado oficial.



Ahora, el ciclista aseguró en diálogo para ‘W Radio’ que es muy probable que no vaya al Tour de Francia 2023 y que su año se concentrarán en correr el Giro de Italia y la Vuelta a España.



“Nos estamos preparando para dar un buen año y posiblemente será el Giro y la Vuelta a España", comentó el nacido en Cómbita para el medio colombiano.

Por su parte, mencionó que no piensa en el retiro y que tiene entre ojos afrontar el 2023 de la mejor manera: “He tenido la fortuna de tener mi cuerpo bien y estamos en pie para el futuro, aún no estoy cansado, no estoy acabado".



Cabe señalar que en los últimos días, Nairo Quintana ha estado vinculado a varios equipos como es el caso del Movistar, Intermarché, Bahrein Victorious y el Education First. Sin embargo, estas tres últimas escuadras salieron a desmentir los rumores sobre un posible fichaje del colombiano.