El EF y el Intermarché le cierran la puerta a Nairo Quintana

Siguen los rumores en torno al nuevo equipo al que llegará Nairo Quintana para el 2023. El colombiano desde su salida del Arkéa ha estado buscando alguna escuadra que lo reciba, pero por el momento lo que ha recibido son solo negativas.



En días pasados, varios equipos como el Bahréin Victorious, el Cofidis y el AG2R desmintieron los rumores que vinculaban al boyacense con una posible incorporación para el 2023.



Ahora, a estas escuadras, se les unió el EF Education y el Intermarché que aseguraron en las últimas horas que Nairo no entra en los planes.

Con respecto a los estadounidenses, la información la confirmó el propio director del equipo, Jonathan Vaughters quien aseguró: “Es la primera vez que oigo hablar de la llegada de Nairo. Puede ser complicado considerando que nuestra lista está llena”.



Por su parte, el Intermarché bajo la voz de Aike Visbeek, entrenador de la escuadra francesa, aprovechó la ocasión de los rumores sobre Nairo para hacer un chiste con respecto al tema.



“Apenas me recuperé de calmar las cosas en torno a la llegada propuesta por Cristiano y ahora tenemos a Nairo….”. En esta respuesta, Visbeek se refiere al tweet que publicó el Intermarché en donde proponían fichar a Cristiano Ronaldo tras su salida de Manchester United.



Por el momento, Nairo sigue como agente libre. Sin embargo, durante la presentación de su nuevo emprendimiento, el colombiano aseguró que ya tiene nuevo equipo, pero que no lo puede anunciar.



“Sí lo sabemos (el equipo para 2023), pero tenemos que estar todavía tranquilos. Más adelante daremos a conocer las decisiones que hemos tomado y lo que pasará hacia el futuro. Más adelante comentaremos todo lo relacionado con el equipo y mi carrera", comentó de inicio.



"No podemos decir ni comprometer a nadie. Más adelante estaremos hablando de lo que sigue para Nairo Quintana", concluyó.