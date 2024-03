Vuelta al País Vasco: se confirma drástica decisión con Nairo Quintana

La temporada de Nairo Quintana no ha sido como la esperaba el Movistar Team, que ahora tendrá que modificar el calendario del colombiano luego de confirmarse que el pedalista no podrá estar en la Vuelta al País Vasco.



Esta es la segunda ocasión que el boyacense se pierde una carrera en Europa durante este 2024. La primera había sido en la O Gran Camiño debido a que dio positivo para coronavirus, enfermedad que habría contraído mientras disputaba el Tour Colombia.

Ahora, la escuadra española dio a conocer que no estará en la Vuelta al País Vasco, que se correrá desde el próximo 1 de abril hasta el 6 del mismo mes. Esto se debe a que se encuentra recuperándose de las heridas que le dejó una fuerte caída en medio de la última jornada de la Vuelta a Cataluña, la cual lo obligó a retirarse antes de finalizar la carrera.



Según escribió el Movistar por medio de sus redes sociales, “Nairo Quintana seguirá con su proceso de recuperación tras las dos caídas sufridas en la Volta a Catalunya y, finalmente, no estará presente en Itzulia (Vuelta al País Vasco) ¡Te deseamos una pronta mejoría!”.



De las cuatro competencias en las que se esperaba la participación de Nairo en su regreso a la escuadra española, el nacido en Cómbita, Boyacá, tan solo ha podido terminar el Tour Colombia. La O Gran Camiño, la Vuelta a Cataluña y ahora la Vuelta al País Vasco, han visto como Quintana no ha logrado encontrar su mejor nivel deportivo.



Este rendimiento también se demuestra en el ranking UCI, que en su última actualización dejó al colombiano ubicado en la casilla 1858 con tan solo 34 unidades registradas.



Finalmente, la escuadra española esperará a la recuperación de Quintana para determinar cuál será la próxima carrera, no obstante, se esperaría que su regreso se dé en medio del Giro de Italia o de una carrera previo a la primera grande del ciclismo de esta temporada.