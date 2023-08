Molano confía en que llegará su victoria en la Vuelta a España 2023

Juan Sebastián Molano se le escapó sobre el final su primera victoria de etapa en la Vuelta a España. El colombiano no tuvo buen remate y fue sobrepasado por el australiano Kaden Groves en los metros finales.



Sin embargo, el corredor del UAE Emirates se mostró positivo y aseguró que irá por el triunfo en las próximas etapas para velocistas.

“Este es el ciclismo. El equipo estuvo perfecto, a lo último las condiciones del sprint se plantearon así, vi que se cayó Julius adelante, quedé solo y lo único que pensé fue ir a meta, sabemos que Kaden Groves es muy fuerte, la suerte contó con él, porque salió exactamente a mi rueda cuando hice el sprint. Me siento bien, con fuerza, con muchas piernas y ya vendrá la de nosotros”, comentó tras el final de etapa.



Por su parte, Molano dio un análisis de la etapa 4 de la Vuelta a España: “Tener paciencia, el sprint es muy loco, una carrera de tres semanas, no se imaginan cómo se arriesga la vida, esto es lo que nos gusta. La verdad se bajaba a 80 por hora en una carretera muy grande, un error de cualquiera y suceden estas cosas”.



De igual manera, mencionó que se siente más fuerte con el pasar de las etapas: “Cada día me estoy sintiendo mejor, ayer me sentí muy bien, hoy me sentí muy bien también, Eso es lo más importante para mí mentalmente, volver a una Vuelta después de para tanto tiempo, la condición no se gana tan fácil”.



Cabe señalar que la etapa 5 también podrá ser peleada por Molano ya que terminará en plano y allí el colombiano sacará a relucir su talento.