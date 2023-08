Camila Osorio batalló, pero se despidió del US Open en primera ronda

Camila Osorio ha quedado eliminada del US Open este martes luego de caer con la tunecina Ons Jabeur, una de las favoritas al título, en dos sets con parciales de 7-5 y 7-6.



La colombiana, que partía por detrás en la serie, sucumbió en primera ronda y se despidió del torneo estadounidense donde históricamente no ha tenido buenos resultados salvo su título en el US Open Junior en 2019.



Osorio comenzó el juego de mala manera ya que fue quebrada en el primer juego del partido y luego la tunecina confirmó el quiebre y luego volvió a quedarse con el servicio de la colombiana.

Osorio despertó y no se quedó atrás y ganaría los siguientes tres juegos para llevar todo al 4-4 y luego la cucuteña se pondría 5-4 para liderar el set. Sin embargo, Jabeur reaccionó y consiguió remontar el set pese a algunas dificultades físicas.



En el segundo set, Jabeur volvió a quebrar de inicio, pero rápidamente Osorio quebró a su rival y mantuvo todo igual. La colombiana quebró a Jabeur para poner el 3-1, pero la africana no dejó escapar a Osorio y respondió con quiebre.



Jabeur se pondría para ganar el juego, pero Osorio quebró el saque y mandó todo al 5-5 y posteriormente al 6-6 para forzar el Tiebreak, pero allí se impuso su rival que clasificó a segunda ronda.