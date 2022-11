Los Warriors, a pesar del gran partido de Curry, cayeron ante los Suns

Los Golden State Warriors siguen con su irregular tramo inicial de la temporada de la NBA. El cuadro californiano cayó por 130-119 ante los Phoenix Suns quienes marchan cerca de la punta de la conferencia Oeste.



Este duelo marca la octava derrota consecutiva en condición de visitante para los dirigidos por Steve Kerr que sigue sin darle la vuelta a los malos resultados obtenidos hasta el momento.



El duelo fue bastante parejo, pero los Suns se le vieron muy sólidos todo el tiempo ya que el juego se armó alrededor de uno de sus grandes jugadores como lo es Devin Booker. De hecho, el jugador aportó 27 puntos y 9 asistencias. Sin embargo, el máximo anotador para este juego fue Cam Payne con 29 puntos y 7 asistencias.

Phoenix también fue muy efectivo al momento de acertar sus tiros del campo ya que concretó el 51.2% de los mismos y lograron anotar 21 de los 40 intentos para triples.



Por su parte, los Warriors no tuvieron una buena noche en defensa y en tan solo tres cuartos del juego ya tenían encajados más de 100 puntos. Esta mala tarea atrás de Golden State hizo que los 50 puntos y 6 asistencias de Stephen Curry no valieran para nada.



Además, jugadores como Jordan Poole no tuvieron un buen juego ya que desperdició varias opciones para anotar y acabó el juego con solo dos puntos anotados mientras que Klay Thompson solo pudo lograr 19 puntos.



Con esto mencionado, los actuales campeones de la NBA marchan 12° en el Oeste con una marca de 6-9 y en el siguiente juego se medirán a los New York Knicks.



Otros resultados:



Hornets 113-125

Wizards 120-121 Thunder

Magic 108-126 Timberwolves

Hawks 101-126 Celtics

Raptors 112-104 Heat

Pelicans 124-110 Bulls

Bucks 113-98 Cavaliers

Mavericks 92-101 Rockets

Nuggets 103-106 Knicks