¿Sorpresa? esta es la franquicia deportiva más valiosa del mundo

En el mundo existen decenas de franquicias deportivas que, temporada tras temporada, buscan coronarse campeón de los diferentes torneos.



En la National Football League (NFL), los equipos no solo quieren llegar al Super Bowl, sino también, dejar su nombre grabado para la historia, lo mismo ocurre en la NBA, dónde las franquicias quieren exhibir su mejor talento para llegar a lograr el anhelado título.

Año tras año, estos equipos reciben millones de dólares en ingresos, sin embargo, datos de Sportico, una plataforma digital especializada en análisis del deporte, reveló que los Dallas Cowboys de la NFL, son la franquicia con más valor en el mercado costando cerca de 9.200 millones de dólares.



Estos datos reúnen la información de los últimos doce meses, en los que este prestigioso equipo de fútbol americano registró ingresos por más de 1.050 millones de dólares.



El equipo fundado en 1960, a lo largo de su historia, se ha hecho con cinco Super Bowl, siendo la segunda franquicia más ganadora de la NFL junto a los San Francisco 49ers.



Tras los Dallas, en el listado aparecen equipos como Golden State Warriors, New York Knicks, Los Angeles Lakers, New York Yankees, New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers y New York Jets, completando así el top 10 de las franquicias más valiosas.



Del listado de cien, en total hay 32 equipos de la NFL, 30 quintetos de la NBA, 17 de la MLB, 7 equipos de hockey pertenecientes a la NHL y 3 de la Fórmula 1.