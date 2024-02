Rigoberto Urán sorprende con su objetivo en la O Gran Camiño 2024

A pesar de que no es el líder de la escuadra EF Education EasyPost, Rigoberto Urán tiene un papel importante que le permite no solo contribuir a sus compañeros como gregario, sino también, tener el apoyo en un momento dónde pueda obtener una victoria de etapa.



Para la O Gran Camiño, que se disputa en España desde este 22 de febrero hasta el domingo 25 del mismo mes, el nacido en Urrao, Antioquia, podrá una nueva oportunidad de lograr una victoria de etapa, la cual según el pedalista podría obtener.

“Esta última temporada intentaré hacerlo bien, aportarle lo máximo al equipo y también intentaré ganar alguna etapa. Para mí todas las carreras son importantes. Me encuentro bien, espero poder estar altura”, manifestó en rueda de prensa, previo al inicio de la competencia.



Uno de los aspectos relevantes en la carrera, son las condiciones climáticas que se presentan por estos días en Galicia, por lo que Rigo demostró que no le gusta “ni el frío ni la lluvia, el viento sí me gusta, pero en la playa cuando hay mucho calor”, dijo con su particular sentido del humor.



Por otro lado, Urán agregó: “Uno ya viene preparado para sufrir un poco porque es complicado cuando compites con frío, y más cuando vienes de hacer un largo periodo en Colombia. Sabemos que habrá mal tiempo, pero estamos preparados para eso”.



Cabe recordar que desde la Vuelta a España 2022, Rigo no logra una victoria de etapa, por lo que en la O Gran Camiño podría ser el escenario dónde el pedalista antioqueño vuelva a subirse a un podio antes de firmar su retiro al final de la temporada.