Rafael Nadal vs Carlos Alcaraz: lujosa experiencia que cuesta millones

El próximo 3 de marzo, los españoles Rafael Nadal, exnúmero uno del mundo y considerado uno de los mejores en la historia, y Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking ATP, se darán cita en un torneo de exhibición para disputar un encuentro amistoso que ofrece una exclusiva experiencia.



Esta será la cuarta ocasión en la que estos tenistas se enfrenten cara a cara, recordando que desde el pasado Abierto de Madrid en 2022 no se encuentran.

El duelo amistoso, que es patrocinado por la compañía de streaming, Netflix, el cual será retransmitido en directo para todo el mundo por medio de su plataforma, tendrá lugar en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino.



No obstante, uno de los detalles que más llamó la atención entre los amantes al tenis, es la lujosa y exclusiva experiencia que se ofrece antes del partido, en la que se podrá tener clases privadas o conjuntas con los españoles.



Los cupos son limitados y en el caso de las clases privadas, de acuerdo a la página web de los organizadores, ya se encuentran agotadas. Las mismas tenían un costo de 138.000 euros por persona, lo que serían cerca de 588.000.000 millones de pesos colombianos.



El grupo MGM Resorts, es la entidad de organizar estas sesiones, las cuales en la modalidad grupal aún se encuentran con entradas disponibles a partir de los 46.000 euros.



No obstantes, hay clases y experiencias un poco más económicas como la de entrenar con figuras norteamericanas como Taylor Fritz y Frances Tiafoe, la cual tiene un valor de 23.000 euros, o con John Isner y Sam Querrey, quienes tienen una tarifa de 1.849 euros.