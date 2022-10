Lionel Messi: la lujosa mansión en Ibiza que no puede usar

Lionel Messi durante la mayoría de los veranos europeos se traslada a Ibiza para descansar allá tras las largas temporadas de fútbol. El argentino tiene una lujosa mansión en esa isla y ha pasado varias vacaciones allá.



Sin embargo, el astro del PSG no ha podido habitarla con tranquilidad debido a un pequeño problema legal que posee la casa.



La increíble mansión, que se ubica en la península del norte de Ibiza, está unida por la mini playa Pas de s’Illa, un istmo que está cercano a la población de San Miguel.



Este inmueble que fue reformado por Romano Arquitectos tiene capacidad para albergar hasta 16 invitados y está totalmente automatizada. De igual manera la mansión está dentro de un terreno de 3.5 hectáreas lleno de lujos.



Tiene dos piscinas, ocho habitaciones, una zona de juegos con arcos de fútbol, sala de cine, spa, sauna, jacuzzi, centro de belleza y hasta un complejo de cuevas.



La sola villa cuenta con una planta baja de 420 metros cuadrados, un sótano de 16.79 metros, un anexo de 38.85 y una piscina de 92 metros. También tienen una terraza de 750 metros con salón exterior, hamacas, comedor, dos bares, pista de baile y un equipo de música.



Sin embargo, ¿Cuál es la razón por la que Lionel Messi no puede habitar en esta lujosa mansión?.



Según lo mencionado por el medio ‘El Periódico’, el ayuntamiento de Sant Josep detuvo obras sin legalizar que se estaban realizando en el garaje del inmueble ya que no contaban con un aval que da la Alcaldía local.



Es por ello que la propiedad no cuenta con la cédula de habitabilidad ya que el ex dueño de la mansión realizó las obras anteriormente mencionadas sin autorización.



Esta es la razón por la que Messi no puede vivir en ese sitio, pero desde ya los abogados del delantero argentino se encuentran resolviendo este tema para poder disfrutar al máximo de este verdadero paraíso.