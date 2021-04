¡Modo burbuja! Los detalles del arranque de la Liga de Baloncesto

El año pasado se realizó de manera exitosa el modo burbuja en la Liga de Baloncesto en Colombia. Razón por la cual para este año la organización determinó darle vía libre a la sede, la fecha, la hora y la cantidad de equipos que participarán.

Este 27 de abril a las 6 de la tarde en Cali comenzará la primera temporada del año 2021, de la liga organizada por la División Profesional de Baloncesto colombiano. Esta temporada se realizará con 10 equipos como su hogar durante el torneo: Búcaros, Cafeteros, Caribbean Storm Cimarrones, Hurricanes, Motilones del Norte, Piratas, Sabios, Team Cali, Tigrillos y Titanes Barranquilla. Win Sports se encargará de transmitir la primera fecha.



El torneo será de 9 fechas, todos contra todos. Clasifican los 8 mejores a la siguiente fase de cuartos de final, en la que jugará el clasificado como primero frente al octavo (llave 1), el segundo ante el séptimo (llave 2), el tercero contra el sexto (llave 3) y el cuarto versus el quinto (llave 4). El ganador de dos partidos avanza a la semifinal.



Los clasificados a la semifinal tendrán la oportunidad de luchar por el paso a la final jugando de la siguiente manera: Ganador llave 1 versus Ganador llave 3 (semifinal 1) y Ganador llave 2 frente al Ganador de la llave 4 (semifinal 2). El que complete 3 victorias avanza a la final.



La gran final se jugará al mejor de tres partidos.

Primera fecha

Hurricanes vs Caribbean (martes 27 de abril – 6:00pm)



Cafeteros vs Titanes (martes 27 de abril – 8:00pm)



Búcaros vs Sabios (miércoles 28 de abril – 10:00am)



Team Cali vs Tigrillos (miércoles 28 de abril – 2:00pm)



Descansan: Motilones y Piratas.