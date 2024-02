Las dudas que genera Egan Bernal en el Ineos Grenadiers: ¿hay cambios?

El pedalista nacido en Zipaquirá ha logrado superar las heridas que le dejó el grave accidente que sufrió en las carreteras del país y ahora, busca retomar su mejor rendimiento deportivo de la mano del Ineos Grenadiers.



Para el inicio del 2024, Egan estuvo participando en el Campeonato Nacional de Ruta, el Tour Colombia y recientemente la O Gran Camiño en territorio español, donde logró ubicarse en la tercera posición de la clasificación general.

Bernal ha demostrado un alto rendimiento deportivo al estar compitiendo mano a mano con Jonas Vingegaard, quien resultó siendo el campeón de la competencia en España.



Debido a esto, los directores del Ineos se han replanteado el calendario que tenían planeado para Bernal durante la actual temporada. Según mencionó Steve Cummings, director de carreras del Ineos, “no estamos muy seguros de su programa de carrera. No va a hacer Strade ahora y podría haber algunos cambios, pero lo discutiremos en los próximos días”.



En declaraciones recogidas por Global Cycling Network, el dirigente confesó que: “Normalmente, nos gusta ser un poco más claros y precisos en términos de lo que hacen los corredores. Pero Egan es un caso un poco especial debido a su historia. No sé muy bien qué esperar. Sin embargo, este fue definitivamente un buen marcador, así que veremos cómo se recupera en los próximos días”.



Finalmente, reveló que aún no tiene establecido la Gran Vuelta en la que estaría Bernal, por lo que se encuentran a la espera de su rendimiento en competencias World Tour de una semana para determinar que competencia estaría acorde al nivel de Bernal. “Todavía no estamos seguros de qué Gran Vuelta quiere hacer… Veremos qué competencia se adapta mejor a él y al equipo”, sentenció.