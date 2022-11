Kyrgios llegó a un acuerdo con la fanática a la que llamó borracha

En medio de la final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Nick Kyrgios sucedió una situación particular entre el australiano y una aficionada que hacía parte del público de la cancha central del All England Lawn Tennis.



Y es que durante el tercer set, Kyrgios le avisó al juez que una aficionada no dejaba de molestarla a lo que dijo: "No para de molestarme cuando saco, como si se hubiera tomado 700 copas. Está borracha".



Acto seguido, el árbitro expulsó a la fanática llamada Anna Palus que una semana después emprendió acciones legales contra el tenista por difamación.

"No iba a borracha y, de hecho. fui a la final para animar a Kyrgios. Su acusación fue imprudente e infundada. Si gano, donaré el dinero a causas humanitarias", comentó la aficionada en el mes de agosto.



Sin embargo, tras lo sucedido, Kyrgios y Palus llegaron a un acuerdo y además el tenista se retractó de las palabras que dijo en aquel juego: "Le dije al árbitro que una aficionada me estaba distrayendo durante el partido, creyendo que estaba borracha. Acepto que esta creencia fue errónea y pido disculpas".



De igual manera, para enmedar su error donó 20.000 libras esterlinas a Great Ormond Street Hospital Charity, fundación que fue elegida por la propia Palus.