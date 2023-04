Kylie Jenner estaría saliendo con famoso actor: esto se sabe

Parece que Kylie Jenner ha dejado atrás su relación con Travis Scott con quien tuvo dos hijos y ahora se está dando una nueva oportunidad en el amor ya que una fuente cercana a la modelo confirmó a Entertainment Tonight que está saliendo con el actor Timothée Chalamet.



Si bien la fuente dejó en claro que la relación actual entre la empresaria y el actor se mantiene casual, reveló que Kylie se encuentra ‘emocionada’ porque sería una relación distinta a la que has tenido.



“Están manteniendo las cosas casuales en este momento. No es serio, pero Kylie disfruta pasar el rato con Timothée y ver a dónde va. Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones pasadas. Es nuevo y emocionante para Kylie y se está divirtiendo mucho”, comentó la fuente al medio anteriormente citado.



Por su parte, Kylie Jenner fue en anteriores días a Coachella y allí habría estado con el actor, pero según la fuente: “decidió que no quería hacer públicas las cosas con Timothée el pasado fin de semana. Solo quería relajarse y divertirse con sus amigos”.



Recordemos que esta noticia llega días después de que la camioneta de la menor del clan Kardashian-Jenner fuera vista a las afueras de la mansión de Chalamet en Beverly Hills, pero en donde la modelo no pudo ser fotografiada.



Por otro lado, el medio también mencionó cómo se habrían conocido ambos famosos y al parecer Kendall Jenner tuvo algo que ver en la presentación de ambas celebridades ya que al parecer Chalamet sería gran amigo de Kendall.



Por el momento, se desconoce si ambos famosos harán su relación oficial en los próximos meses dado a que son dos de las personalidades del momento.