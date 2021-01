Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser cancelados de manera definitiva

En las últimas horas el medio británico The Times aseguró que tras dialogar con una fuente dentro del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, este jueves se habría determinado cancelar definitivamente la realización de las justas a causa del Covid-19. La nueva apuesta sería por organizar los juegos en 2032.

Las noticias no parecen ser alentadoras para los deportistas ya clasificados o que están en ciclo olímpico a la espera de Tokio 2021. Este jueves The Times, desde Londres, aseguró que el gobierno japonés habría decidido no realizar las justas olímpicas que inicialmente serían en 2020 y que se postergaron para este año a causa de la pandemia.



La razón es clara. Mientras se está a la espera de una vacunación masiva, el mundo atraviesa una crisis frente al nuevo rebrote de Covid-19. Por ahora los esfuerzos de Japón estarían en postularse acoger los Olímpicos después de París 2024 y Los Ángeles 2028.



"El gobierno japonés ha concluido en privado que los Juegos Olímpicos de Tokio deberán cancelarse debido al coronavirus, y el enfoque ahora está en asegurar los Juegos para la ciudad en el próximo año disponible, 2032", indica el medio que asegura que el anuncio será oficial en las próximas horas.



Cabe recordar que los Juegos de Tokio fueron reprogramados en marzo de 2020 (en plena pandemia), para realizarse un año después, es decir que serían entre julio y agosto de 2021.

​