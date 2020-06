Mala y triste noticia que recibió Salomé, la hija de James Rodríguez

James Rodríguez sigue a la espera de más minutos en el Real Madrid, aunque finalmente ha sido convocado por Zinedine Zidane para los partidos del club en el regreso a actividades en España.



Sin embargo, en su vida personal, su hija Salomé recibió una triste noticia en su cuenta de TikTok. La pequeña subía videos bailando y tenía miles de seguidores, pero finalmente fue hackeada y robada.

A la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina le hackearon la cuenta de TikTok, donde tenía casi 100.000 seguidores y subía videos bailando 😭😭 pic.twitter.com/5BwYfwi5ua — Qué tal esto (@CorreDile) June 21, 2020

Daniela Ospina, expareja del ‘10' y mamá de la niña, publicó un video explicando lo sucedido y mencionando que, en caso de que se hagan publicaciones desde allí, no es por decisión de ellos (papás) ni de Salomé.



“Tenemos una noticia un poquito triste. La cuenta de Salo de TikTok fue hackeado, no hemos podido recuperarlo. Ya saben que no es ella la que sube contenido. Esperamos pronto recuperarlo y divulguen este mensaje a todos para que la princesa (Salomé) vuelva a hacer sus bailes", dijo en historias de Instagram Daniela Ospina.