Acusaciones de abuso sexual complican patrocinio del Hockey en Canadá

Los principales patrocinadores de Hockey Canada, la federación canadiense de hockey sobre hielo, han retirado su apoyo a la organización por la falta de respuesta de sus directivos a las acusaciones de abusos sexuales contra varios jugadores masculinos.

Este jueves, Telus, una de las principales compañías de telecomunicaciones de Canadá, anunció que dejará de patrocinar el programa masculino de Hockey Canada por la "falta de acción y compromiso" de la federación para cambiar la cultura de la organización. Chevrolet, la compañía automovilística, también reiteró que, de momento, no patrocinará las actividades de Hockey Canada hasta que la federación clarifique las medidas que adoptará para evitar abusos sexuales.



La decisión de Telus y Chevrolet se produce poco después de que otras dos empresas, la cadena de cafeterías Tim Hortons y el banco Scotiabank, dos de los principales pilares económicos de Hockey Canada, también anunciasen que dejarán de patrocinar a la federación de hockey sobre hielo. La falta de patrocinadores puede afectar al Campeonato Mundial Junior de hockey sobre hielo que Hockey Canada está organizando y que se tiene que celebrar del 26 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023 en las localidades canadienses de Halifax y Moncton.



Los directivos de Hockey Canada no sólo están bajo presión por parte de sus patrocinadores económicos. El mundo político canadiense también ha expresado su indignación. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, volvió a insistir hoy que los directivos de la federación tienen que abandonar sus puestos. "La gente que dirige Hockey Canada no son extraordinariamente especiales. No son los únicos del país que pueden dirigir una organización como esta. Hay mucha gente que la puede dirigir", explicó.

Trudeau advirtió que la actitud de la federación puede provocar que sea necesario crear una nueva organización que la reemplace. "Desgraciadamente todo el mundo ha perdido la fe en esa organización y es un sinsentido que se hayan atrincherado. Se necesita un cambio total. Se tienen que dar cuenta que si es necesario crear una organización llamada Canada Hockey para sustituirla, se estudiará hacerlo", declaró.



El escándalo estalló cuando medios de comunicación canadienses revelaron que numerosos jugadores juveniles han estado implicados en casos de supuestas violaciones grupales en al menos 15 ocasiones desde 1989. Dos de los incidentes implican a jugadores de los equipos nacionales juveniles de 2003 y 2018. Pero, aunque varios jugadores fueron imputados por la Policía, Hockey Canada les permitió seguir jugando. Además, Hockey Canada ha utilizado millones de dólares, parte de las cuotas que recauda de jugadores afiliados en todas sus categorías, para pagar indemnizaciones a mujeres que presuntamente sufrieron abusos sexuales. Las revelaciones han provocado que numerosas voces soliciten la dimisión de los directivos de Hockey Canada, pero la organización se ha negado a reemplazarlos.