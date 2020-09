Hinchas de Millonarios apoyaron a la policía en medio de disturbios

Los disturbios que se presentaron en Bogotá, por segundo día consecutivo, a raíz de las protestas que hacen los ciudadanos en contra de la brutalidad policial y la muerte de Javier Ordóñez, dejaron más heridos, vandalismo y enfrentamientos entre uniformados y manifestantes.



Sin embargo, un hecho fue destacado en redes sociales. Sucedió en el barrio 20 de Julio, al suroriente de la capital, cuando intentaron atacar el CAI del sector y un grupo de hinchas de Millonarios salió en defensa de la policía, evitando que otros manifestantes agredieran a los uniformados y cometieron actos de vandalismo contra el Centro de Atención Inmediata.



En redes sociales circuló un video en que aparentemente un policía relata lo sucedido. En su narración, dice que es un hecho “insólito”, pues pensaban que los aficionados azules “estaban en contra de nosotros”. “Es algo sin precedentes, porque hace dos años murió un muchacho de Millonarios; y hoy los de Millonarios nos apoyaron, o si no nos hubieran vuelto nada, porque no nos han autorizado el Esmad”.



Es importante recordar también que en este lugar se encontraban los aficionados azules debido a que un integrante de la barra brava 'Comandos Azules' había muerto en hechos que aún no se esclarecen e incluso se culpa a la Policía por el tema.