Gustavo Petro: ‘la corrupción no se combate con frases de Tik Tok’

Las elecciones a la presidencia, en la primera vuelta, dejan a Gustavo Petro como el aventajado, con más de ocho millones de votos, sobre los más de cinco millones de Rodolfo Hernández. El candidato del movimiento Colombia Humana se dirigió a la opinión pública, con casi el 100% del escrutinio realizado “Hemos ganado, un día de triunfo. Los resultados están casi completos, le agradezco a los 90 mil testigos que nos acompañaron, como guardianes del voto. Un millón de activistas, en calles, barrios, redes. Con frases, su energía y han hecho posible en todas las regiones de Colombia que hoy seamos 8 millones 500 mil de colombianos, victoriosos en esta primera vuelta”.

Envió un mensaje a la campaña de Rodolfo Hernández, en medio de la contienda por la presidencia “La corrupción no se combate con frases de Tik Tok, así algunas personas respetables piensen que sí. La corrupción se combate arriesgando la vida, porque eso es lo que tenemos. Hemos arriesgado todo para combatirá. No estamos acá para engañar por un discurso, sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirles hacia dónde vamos. No queremos más violencia”.



Agradeció el apoyo en todas las regiones e hizo un llamado a los que votaron por otros candidatos “Al Caribe colombiano, nos ayudó. Firme y digno, todos los departamentos del Caribe tuvimos una victoria. Le pido a los ciudadanos costeños de otros candidatos, que voten por el primer presidente costeño. Bogotá, ni se diga, la que goberné. Cuentan en todo el país que mis contrincantes dicen que soy mal administrador, saqué más del 50%”.

“Hoy se disputa el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno Duque, su proyecto político, ha sido derrotado en Colombia. La votación total de Colombia, lanza ese mensaje central al mundo. Se acaba un periodo, una era. Finalizó en medio de la trampa. Ahora se trata de construir un futuro. En qué consistiría el cambio para el país” agregó.



Hizo un llamado a todos los sectores económicos “Un cambio que nos permita una era, de mucho más bienestar. A partir de ahora, se define el cambio que queremos, si suicidarnos o avanzar. Le digo al empresariado temeroso, con el que dialogué muchas veces, con casi todos sus gremios, con gente poderosa y no tanto, pequeños y medianos empresarios, a quienes les decían para que no votaran por nosotros. Les decía, hay que escoger. Les propongo estabilidad económica y justicia social. No pueden crecer las ganancias de manera sostenible, si la población ve aumentar el hambre en sus familias”.