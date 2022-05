Fico Gutiérrez anunció adhesión a campaña de Rodolfo Hernández

Desde su sede de campaña, el candidato Federico Gutiérrez en compañía de su fórmula a la vicepresidencia, Rodrigo Lara, dio sus primeras declaraciones tras perder las elecciones presidenciales de este 29 de mayo, en las que se confirmó la presencia de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a la segunda vuelta. 'Fico' dejó claro a quién apoyará.

"Al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia hemos tomado una decisión que queremos comunicar al país. Rodrigo y yo no hemos hablado con Rodolfo, ni necesito hacerlo, y quiero expresar públicamente que no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia. Por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen el próximo 19 de junio".



"Nosotros no somos ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia y por eso estábamos en la contienda electoral. Ya no estamos y esa es la democracia, unas veces se gana, otras veces se pierde. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia, sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía y para nuestras familias. Por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país".



"Será Rodolfo y su equipo los que respondan por sus acciones dentro del gobierno, y además, dejamos claro que ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno, vamos a mantener una posición de veeduría, siempre tratando de unir a Colombia".