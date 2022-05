Rodolfo Hernández: discurso de triunfo y acompañamiento a colombianos

Sin duda alguna, una jornada sorpresiva se vivió en esta ronda electoral del domingo 29 de mayo. Lo que parecía una victoria contundente de Gustavo Petro, perseguida por Federico Gutiérrez, culminó en el surgimiento de lo que ya se estaba sospechando como la posibilidad de que el ingeniero, Rodolfo Hernández le pudiera hacer frente a la campaña de Petro.

Así fue, habrá segunda vuelta y el país está pidiendo un cambio del establecimiento político que ha predominado en los últimos 20 años. Dos tendencias diferentes a lo habitual. Rodolfo Hernández se ha dedicado con su partido político a eliminar la corrupción y hasta esta instancia ha llegado con esa determinación constante de erradicarla.

Tras conocerse que habría segunda vuelta entre Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández, el bumangués habló sobre esta victoria electoral por esa remontada enorme desde su casa en Bucaramanga, sin necesidad de escenarios populistas, ‘hoy perdió el país de la politiquería y corrupción. Hoy perdieron las gavillas que sería un gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia’.

Además, mencionó que hay que prepararse para lo que viene en la segunda vuelta, ‘ahora viene el segundo tiempo y estos próximos días serán definitivos para determinar el futuro del país. Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino del cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrá frente al gobierno de decidir acabar con la politiquería y la corrupción especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país’.

Reiteró el agradecimiento al apoyo de los colombianos, ‘soy consciente que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que se deban tomar y que será este pueblo quien construirá la victoria en segunda vuelta. A quienes me votaron, quiero decirles que no les fallaré y que no descansaré ni un minuto con mi compromiso con todos ustedes. Es y será siempre, hacer de Colombia un país de oportunidades para todo el mundo donde el gobierno trabaje todos los días para el bienestar de los colombianos. En especial, los más necesitados de apoyo’.

Se despidió con un mensaje para todo el pueblo colombiano, ‘gracias colombianas y colombianos, cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y así poder concretar este gran camino que ustedes han votado hoy. No quiero dejar pasar mi reconocimiento a la manera precisa, concreta, espontanea, rápida y segura como la registraduría entregó los resultados. Mil gracias señor registrador. ¡Viva Colombia!’.