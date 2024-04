Medidas del Gobierno Nacional para ahorrar energía: conozca cuáles son

En los últimos días, el operador del sistema eléctrico XM dio a conocer un llamado para tomar medidas que contribuyan al ahorro de energía ante una eventual amenaza del desabastecimiento de este servicio en el país.



Esto debido al fenómeno de El Niño, el cual ya entró a su última fase, según el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. "Gracias a la preparación del sistema eléctrico colombiano y las medidas adoptadas, hemos pasado este periodo sin dificultades de abastecimiento, sin ningún riesgo de apagón", afirmó.

Desde distintas agremiaciones se han solicitado algunas medidas que ayudan a regular el consumo de energía para que se pueda garantizar un servicio constante en todo el territorio nacional.



Ahora, el Gobierno Nacional, encabeza del presidente Gustavo Petro, dio a conocer una directiva presidencial dirigida a las entidades del Estado para que tengan buenas prácticas del ahorro tanto de energía como de agua.



Según menciona dicha directriz, “cada entidad debe establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica yagua, y realizar evaluaciones semanales de cumplimiento a través de los sistemas propios de gestión ambiental”.



Entre algunas medidas que se destacan en el llamado están la de ajustar la temperatura del aire acondicionado a las condiciones de confort entre los 22 ° C y los 24 ° C garantizando que puertas y ventanas se mantengan cerradas en espacios acondicionados. Además, se recomienda diseñar, implementar y ajustar los esquemas de trabajo en casa para todo el personal de planta y contratistas.



Estas son las otras medidas que pide la directriz a las entidades estatales:



1. Instalar sensores de movimiento, en especial en áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen presencia de personal de manera permanente.



2. Instalar dispositivos ahorradores de agua en baños y cocinas.



3. Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlas limpias.



4. Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.



5. Desconectar los televisores de pantalla CRT (convencionales) y cargadores cuando no se estén usando, por cuanto estos equipos usan hasta 20 W en estado de suspensión.



6. Apagar equipos de cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado, etc., cuando no se estén utilizando.



7. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.



8. Apagar los sistemas de aire acondicionado de las oficinas a partir de las 6 p. m.



9. En cuanto al uso de equipos ofimáticos, se deberá ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio, disminuir los tiempos para que los equipos entren en estado de hibernación y utilizar fondos de pantalla y temas oscuros.



10. Incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones que generen las entidades y en los portales web institucionales.



11. Las compras de equipos se deben realizar teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. En especial sistemas de iluminación, aires acondicionados y equipos ofimáticos, considerando lo contenido en la guía de compras públicas sostenibles, publicada por el MADS.