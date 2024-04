16 barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este martes 2 de abril

Enel Colombia es la empresa que se encarga de dar suministro eléctrico a los ciudadanos de Bogotá, por ende, también tiene como función garantizar que la infraestructura requerida para este servicio, como cableado, transformadores de energía, postes y demás elementos, se encuentren en óptimas condiciones para evitar poner en riesgo la seguridad de los usuarios.



Para esto, la entidad realiza trabajos de mantenimiento y de reparación en las redes eléctricas, con el fin de evitar mayores afectaciones en la infraestructura. No obstante, para poder iniciar estas labores, se deben hacer suspensiones temporales en los sectores donde se planea dicho mantenimiento.

Para la jornada de este 2 de abril, serán 16 barrios los que se verán afectados con el corte de luz, el cual podría extenderse hasta por ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



Por tal motivo, se recomienda a los usuarios afectados, tener en cuenta tanto los horarios como los sectores para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias. Cabe mencionar que se podrían realizar cambios de última hora en la programación debido a factores como las condiciones climáticas o la complejidad del trabajo a realizar.



A continuación estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz durante este martes 2 de abril de 2024:



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. De la CL 56 SUR a CL 58 SUR entre Cr.65 a Cr.67 - Barrio Madelena.



Localidad Usme

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.0 a Cr. 2 entre CI.74 SUR a CI. 76 SUR - Barrio La Andrea.



Localidad Fontibón

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la CL 21 a CL 23 entre Cr.132 a Cr. 134 - Barrio Brisas Aldea Fontibón



Desde las 8:15 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la CL 24 a CL 26 entre Cr.69 a Cr.71 - Barrio La Esperanza Norte



Localidad Los Mártires

Desde las 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. De la CL 5 a CL 7 entre Cr.16 a Cr.19 - Barrio La Estanzuela



Localidad Chapinero

Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr 7 a Cr. 9 entre CL 74 a CL 76 - Barrio Porciúncula.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 1:30 p.m. De la Cr.12 a Cr.20 entre CL 92 a CL 98 - Barrio Chicó Norte II Sector



Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. De la Cr.15 a Cr.17 entre CI.85 a CI.87 - Barrio Antiguo Country



Localidad Suba

Desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. De la Cr. 34 a Cr.46 entre Cl.195 a CL 233 - Barrio Casablanca Suba Urbano



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cl.128 a Cl.130 entre Cr.55 a Cr. 57 - Barrio Prado Veraniego Norte



Localidad Usaquén

Desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. De la Cl.191 a CI.194 entre Cr.18 a Cr.20 - Barrio Canaima



Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.107 a Cl. 113 entre Cr.16 a Cr. 19 - Barrio San Patricio



Desde las 7:45 a.m. hasta las 11:00 a.m. De la Cr.16 a Cr. 18 entre Cl. 172 a Cl 174 - Barrio La Uribe



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.17 a Cr.19 entre CI.126 a CL 128 - Barrio La Calleja



Localidad Puente Aranda

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr 35 a Cr 37 entre CL 9 a CL 11 - Barrio Los Ejidos.



Localidad Barrios Unidos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 62 a CL 64 entre Cr 21 a Cr 24 - Barrio Muequeta.