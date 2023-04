Ganadora de Protagonistas ahora se dedica a la venta de postres

María Angélica Salgado logró el sueño de millones de aspirantes de actores cuando quedó seleccionada para vivir en la casa estudio de Protagonistas de Novela en 2010, un reality que terminó ganando junto a su compañero Cristián Suárez.



En los primero años, la mujer parecía que iba a construir una gran carrera en la televisión cuando participó en roles estelares en producciones como Celia, donde encarnó a Mulata Matanza y Candela en La Esclava Blanca.



No obstante, en los últimos 13 años no volvió a tener muchas más oportunidades y pese a que no se alejó del todo del mundo artístico ya no es su prioridad en la vida.

De hecho, a Salgado se le ha visto en varios grupos de baile y también en sus redes sociales ha publicado su rutina de ejercicio ya que mantiene un cuerpo esbelto como el que tuvo en Protagonistas.



Sin embargo, en otras de las publicaciones llamó la atención la promoción de un emprendimiento que se trata de su propia marca de dulces y postres que vende en varios puntos de Barranquilla, ciudad donde actualmente vive.



Cabe señalar que en la misma publicación varios clientes han dejado varios comentarios positivos sobre la marca por lo cual dice mucho de la mujer que pese a ganar en un reality de renombre y quedar en el olvido en la televisión ha salido adelante con sus propias cosas.